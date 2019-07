Chuyển hồ sơ vụ Công ty Alibaba lên Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngày 31.7, thông tin từ Viện KSND TX.Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết đã ra quyết định chuyển hồ sơ vụ án gây rối trật tự công cộng và hủy hoại tài sản từ Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TX.Phú Mỹ đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để tiếp tục điều tra. Viện KSND TX.Phú Mỹ yêu cầu Cơ quan CSĐT Công an TX.Phú Mỹ thực hiện việc chuyển hồ sơ vụ án, vật chứng và bị can (nếu có) theo quy định của bộ luật Tố tụng hình sự.

Quyết định này dựa trên đề nghị của Cơ quan CSĐT Công an TX.Phú Mỹ chuyển vụ án đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để tiếp tục điều tra.

Trước đó vào ngày 22.6, Cơ quan CSĐT Công an TX.Phú Mỹ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về các tội gây rối trật tự công cộng và hủy hoại tài sản; quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Huỳnh Tú Trinh và Trần Quốc Tĩnh là hai nhân viên của Công ty cổ phần địa ốc Alibaba về tội gây rối trật tự công cộng và hủy hoại tài sản. Đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Viện KSND cùng cấp đề nghị phê chuẩn.

Cùng ngày, Viện KSND TX.Phú Mỹ cũng đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Huỳnh Tú Trinh và Trần Quốc Tĩnh về hành vi gây rối trật tự công cộng và hủy hoại tài sản.

* Ngày 31.7, Sở Thông tin - Truyền thông (TT-TT) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết thanh tra sở đã gửi giấy mời lần 2, mời ông Nguyễn Thái Luyện , Chủ tịch HĐQT Công ty CP địa ốc Alibaba, đến làm việc liên quan đến những phát ngôn miệt thị lực lượng công an, chủ tịch xã.

Theo đó, mời ông Luyện đến phòng thanh tra làm việc lúc 8 giờ 30 ngày 1.8. Trước đó, Thanh tra Sở TT-TT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã gửi giấy mời ông Luyện đến làm việc vào ngày 26.7 nhưng ông này không đến. Theo Sở TT-TT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 31.7 ông Luyện đã điện thoại xác nhận sẽ đến làm việc vào sáng 1.8.

Như Thanh Niên đã thông tin, trước đó Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhận được đơn tố cáo của ông Thân Đăng Phong (Chủ tịch UBND xã Tóc Tiên, TX.Bà Rịa) và ông Vũ Khắc Hùng (Trưởng công an xã Tóc Tiên), đề nghị Công an tỉnh xử lý những phát ngôn của ông Luyện xúc phạm danh dự chủ tịch xã, uy tín lực lượng công an xã.

Sau đó, ngày 4.7, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã làm việc với ông Luyện và ông này thừa nhận nội dung đã nói trong video, trong đó có đoạn: “... Học ngu ra làm công an xã. Các anh chị để ý, mấy thằng quậy quậy, phá làng phá xóm không làm cái gì thì kêu vô làm công an xã”; “Học cái gì ra làm chủ tịch xã? Học làm côn đồ”. Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xét thấy các phát ngôn của ông Luyện chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự nên chuyển hồ sơ cho Sở TT-TT xử lý.