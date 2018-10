Cổ Cò vẫn đang 'tắc'

So bì về mức giá đền bù, hỗ trợ Thêm lý do khác khiến cơ quan quản lý “đau đầu” là chuyện áp đơn giá để đền bù. Bởi người dân có tâm lý so bì về mức đền bù, hỗ trợ của nhà nước rất chênh lệch, thường thấp hơn so với các dự án kinh doanh bất động sản triển khai trên cùng địa bàn. Dự án nạo vét sông Cổ Cò, đầu tư xây dựng hoàn thiện hạ tầng 2 bên bờ cùng 4 cây cầu qua sông đoạn 19 km thuộc tỉnh Quảng Nam có tổng vốn đầu tư 850 tỉ đồng, trong đó T.Ư hỗ trợ 341 tỉ đồng từ Chương trình ứng phó biến đổi khí hậu, kế hoạch đến năm 2020 hoàn thành nạo vét sông Cổ Cò.