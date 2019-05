Trao đổi với PV Thanh Niên, ông T. (ngụ Bình Dương), cậu ruột chị H.T.N. (23 tuổi, nạn nhân bị người lạ đâm phải uống thuốc phơi nhiễm HIV), cho biết hiện gia đình đang rất rối và cũng muốn cung cấp thông tin để mọi người đi qua đoạn đường Phạm Văn Đồng (Q.Thủ Đức) cảnh giác.

Sự việc xảy ra quá nhanh khiến chị N. không kịp phản ứng. Sau đó, chị N. phát hiện tay chảy máu nhiều nên hoảng hốt chạy đến Bệnh viện đa khoa Hoàn Hảo (nằm trên đường Phạm Văn Đồng) để sơ cứu. Tại đây, các bác sĩ đã sơ cứu cầm máu và tư vấn chị N. phải uống thuốc phơi nhiễm HIV. Chị N. được người thân chở đến Viện Pasteur TP.HCM khám và uống thuốc phơi nhiễm HIV.

Chiều 6.5, trao đổi với PV Thanh Niên, đại tá Lê Anh Tuấn, Trưởng Công an Q.Thủ Đức, cho biết ngay sau khi nhận tin báo vụ cô gái uống thuốc phơi nhiễm HIV vì bị người lạ mặt đâm vào tay chảy máu, Công an quận đã chỉ đạo Công an P.Linh Đông, các đội nghiệp vụ khẩn trương tiến hành xác minh. Do nạn nhân không đến Công an P.Linh Đông trình báo, công an quận đã yêu cầu phải tìm, làm việc bằng được với nạn nhân. Để từ đó, Công an Q.Thủ Đức làm cơ sở để truy bắt hung thủ tấn công cô gái.