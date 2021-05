'Có người dùng cả tình cảm và tiền bạc mua chuộc tôi rút đơn'

Những ngày gần đây, dư luận ở TP.Hải Phòng xôn xao về thông tin 3 cán bộ Công an Q.Đồ Sơn bị VKSND tối cao khởi tố, bắt giam vì hành vi làm sai lệch hồ sơ vụ án

Cụ thể, ngày 11.5, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao đã triển khai thông báo về việc khởi tố bị can, tạm giam đối với 2 cán bộ Công an Q.Đồ Sơn (TP.Hải Phòng) là trung tá Đinh Đình Việt, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về hình sự - kinh tế - ma túy và thượng úy Đỗ Hữu Dũng, Phó đội trưởng Đội cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội. Ngoài ra, thượng úy Nguyễn Viết Công, cán bộ Đội cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an Q.Đồ Sơn, cũng bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú.