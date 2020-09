Cơ quan CSĐT tìm vợ nguyên Giám đốc Sở Nội vụ Bà Rịa-Vũng Tàu

Ngày 12.9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết vừa nhận đơn của nhiều nạn nhân tố cáo bà Trần Thị Kim Loan (ảnh - 54 tuổi, ngụ TP.Vũng Tàu), vợ nguyên Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu, lừa đảo hàng trăm tỉ đồng.

Trả lời Thanh Niên, bà L.T.Tr (ngụ TP.Vũng Tàu) cho biết bà có cho bà Loan vay 50 tỉ đồng để đáo hạn ngân hàng, nhưng gần 1 năm qua không đòi được tiền, nay không liên lạc được với bà Loan.

Còn bà L.T.Đ (ngụ TP.Vũng Tàu) cho biết đã cho bà Loan mượn 20 tỉ đồng. Bà Đ. cho hay: “Do bà Loan là vợ của nguyên giám đốc Sở Nội vụ nên tôi rất tin tưởng trong việc cho vay tiền . Ban đầu tôi và bà Loan cùng chơi hụi, do tôi làm chủ. Sau đó, bà Loan nói có nhiều đất đai và đang làm mỏ cát giá trị hàng trăm tỉ đồng.

Một cán bộ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết ngoài việc điều tra đơn tố cáo bà Loan về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản , đơn vị còn xác minh luôn cả đơn của bà Loan tố cáo người khác cho vay nặng lãi và bắt, giữ người trái pháp luật. “Tuy nhiên, trong quá trình điều tra thì bà Loan lại không đến trụ sở công an làm việc theo yêu cầu”, cán bộ này nói và cho biết thêm vì thế, nên cơ quan cảnh sát đã nhờ các cơ quan truyền thông thông báo, yêu cầu bà Loan đến làm việc với cơ quan công an.