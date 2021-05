Cơ sở 2 Bệnh viện Ung bướu TP.HCM bắt đầu xạ trị trong ngày

Trưa nay, 12.5, Bộ Y tế thông báo thêm 22 bệnh nhân Covid-19 mới, trong đó 19 ca do lây nhiễm trong nước, tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư và 5 tỉnh, thành. Bắc Giang ghi nhận nhiều nhất, với 9 ca.

Viện KSND tối cao đã khởi tố thêm 3 công an ở Q.Đồ Sơn, TP.Hải Phòng do liên quan đến vụ làm sai lệch hồ sơ bắt giữ nhóm người sử dụng ma túy trong quán karaoke.

Từ thông tin cung cấp của người dân, Đồn biên phòng cửa khẩu Phước Tân phối hợp cùng Công an xã Hoà Thạnh, H.Châu Thành (Tây Ninh) chặn đứng một vụ tổ chức đưa đón 2 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam.

UBND tỉnh Ninh Thuận thống nhất đề xuất của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Ninh Thuận về việc không tổ chức thăm, tặng quà nhân Ngày Quốc tế thiếu nhi , để đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Công an tỉnh An Giang đã phát hiện một công ty tư nhân ở H.Phú Tân tổ chức sản xuất thuốc bảo vệ thực vật trái phép, có quy mô lớn. Công an nghi vấn cơ sở này sản xuất thuốc bảo vệ thực vật giả.