Cơ sở khám chữa bệnh cần kiểm soát chi trong dự toán

Liên quan vụ băng nhóm Đường 'Nhuệ' bảo kê dịch vụ hỏa táng, Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Quách Việt Cường, trưởng phòng kinh doanh một doanh nghiệp dịch vụ mai táng.