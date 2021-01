Cơ sở y tế công ở TP.HCM giảm thu hơn 3.000 tỉ đồng do Covid-19

Ngày 28.1, Sở Y tế TP.HCM tổ chức tổng kết trực tuyến công tác y tế năm 2020 và triển khai kế hoạch trọng tâm năm 2021.

PGS-TS Tăng Chí Thượng, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cho biết năm 2020, TP.HCM có 147 ca mắc Covid-19 , khiến 12.084 người làm xét nghiệm và 8.343 người cách ly. Trung bình 1 người mắc Covid-19 thì có 82 người làm xét nghiệm và 57 người bị cách ly. Tổng số ca được xét nghiệm trên địa bàn TP.HCM năm 2020 là trên 220.000 người.

Cũng trong năm 2020, TP.HCM có số lượng người bệnh ngoại trú ở các bệnh viện giảm 9,4 triệu lượt, nội trú giảm 400.000 lượt, chỉ bằng so với 5 năm trước. Do tác động của Covid-19, tổng thu năm 2020 của các cơ sở y tế công là 28.667 tỉ đồng (năm 2019 trên 31.000 tỉ đồng), giảm 9,6% so với 2019 (3.060 tỉ đồng). Thu nhập của nhân viên y tế vì vậy cũng giảm 2,5 triệu đồng/người/tháng.

PGS-TS Tăng Chí Thượng kiến nghị UBND TP.HCM hỗ trợ bù đắp số hụt thu cho các đơn vị y tế gặp nhiều khó khăn do dịch Covid-19 , nhất là các đơn vị đã được giao tự chủ; đề xuất Bộ Y tế kiến nghị Chính phủ giảm tỷ lệ trích quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp năm 2020 và các năm tiếp theo, điều chỉnh giảm mức đóng thuế thu nhập doanh nghiệp. Năm 2021, ngành y tế TP.HCM đặt ra 10 hoạt động trọng tâm, trong đó, hoạt động đầu tiên là phát huy hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid-19 và tăng cường quản lý các dịch bệnh lưu hành.