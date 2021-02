'Côn đồ nhí' cầm hung khí dàn ngang xe tìm đối thủ, tông chết 1 cán bộ công an

Theo điều tra ban đầu, tối 28.1, Nguyễn Trọng Hòa (19 tuổi, ngụ H.Đất Đỏ) ngồi tâm sự với bạn gái gần Trạm y tế TT.Phước Hải (H.Đất Đỏ) thì xảy ra mâu thuẫn, thách thức đánh nhau với nhóm của Ngô Tấn Đạo (18 tuổi, ngụ xã Lộc An, H.Đất Đỏ).

Ngay trong tối 28.1, Hòa gọi thêm nhóm bạn của mình cầm theo các loại hung khí tìm nhóm của Đạo để giải quyết.

Nhóm của Hòa và Đạo liên tục truy đuổi lẫn nhau thì lực lượng Công an H.Đất Đỏ phối hợp cùng Công an TT.Phước Hải tổ chức ngăn chặn, thu giữ nhiều hung khí.

Một trong những dao phóng lợn được công an thu giữ trong vụ án Ảnh: Nguyễn Long

Khoảng 0 giờ ngày 29.1, Đạo và Hòa gọi nhau hòa giải thì lúc này giữa Nguyễn Hậu T.G (15 tuổi, ngụ TT.Long Hải, H.Long Điền) là nhóm của Đạo lại xảy ra mâu thuẫn với Nguyễn Bá Trường (ngụ TT.Phước Hải) thuộc nhóm của Hòa. Hai bên tiếp tục thách thức đánh nhau.

Khoảng 19 giờ ngày 29.1, nhóm của T.G nhờ Phạm Đ.T (15 tuổi, ngụ TT.Long Hải) tìm thêm người để xử lý nhóm của Hòa và Trường.

Sau đó, nhóm của T.G, Đ.T chia thành 5 nhóm nhỏ, tổng cộng gần 40 người, cầm theo dao phóng lợn, chĩa, mã tấu, dao sắt dưa… đi trên các xe máy, cầm hung khí dàn hàng ngang bằng xe máy đi lòng vòng trên khắp tuyến đường ở TT.Phước Hải để tìm nhóm Hòa, Trường đánh khiến nhiều người dân khiếp sợ.

Khi thấy nhóm "côn đồ nhí" đi trên đường Bùi Công Minh cầm theo hung khí, anh Đặng Hiếu Nam (18 tuổi, ngụ H.Đất Đỏ) điều khiển xe máy chở theo 2 người bạn quá sợ hãi đã tự đâm vào một xe máy khác đang đậu ven đường. Hậu quả, anh Nam và 2 người bạn bị thương.

Tiếp đó, khoảng 21 giờ, nhóm "côn đồ nhí" cầm hung khí đi trên đường Lê Lợi tìm đối thủ giải quyết thì lấn tuyến vượt lên phía trước, tông vào xe máy BS 72H1 - 255.78 do anh Phạm Ngọc Tân (26 tuổi, là cán bộ Công an H.Đất Đỏ) điều khiển hướng ngược lại.

Vụ tai nạn khiến anh Tân tử vong.

Nhận tin báo, ngay trong đêm 29.1, Công an H.Đất Đỏ phối hợp cùng Công an TT.Phước Hải đã đến hiện trường vụ tai nạn giao thông, truy bắt gần 10 nghi can trong nhóm "côn đồ nhí".

Cán bộ Công an H.Đất Đỏ lấy lời khai một thiếu niên liên quan đến vụ án Ảnh: Nguyễn Long

Trao đổi với phóng viên ngày 24.2, một lãnh đạo Công an H.Xuyên Mộc cho biết, các thành viên trong hai nhóm Giang và Hòa có tuổi đời rất trẻ từ 13 - 22 tuổi. Trong đó, có 11 nghi can từ 16 - 22 tuổi, còn lại là từ 13 đến dưới 16 tuổi, nhiều nghi can còn là học sinh.

“Các nghi can tuổi đời còn rất trẻ, cầm hung khí đi dàn hàng ngang trên đường khiến người dân khiếp sợ, gây bức xúc trong dư luận và gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khiến 1 người chết, 3 người bị thương. Hiện, Công an H.Đất Đỏ vẫn đang tiếp tục điều tra vụ án này, truy bắt các nghi can liên quan”, vị lãnh đạo này nói thêm.

Liên quan đến vụ án "côn đồ nhí" gây náo loạn, Cơ quan CSĐT Công an H.Xuyên Mộc đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 11 người, trong đó bắt giam 3 bị can Nghiêm Văn Hải, Nguyễn Thanh Phong (cùng 19 tuổi, ngụ H.Long Điền) và Ngô Hoàng Trường (22 tuổi, ngụ TT.Phước Hải, H.Đất Đỏ) cùng nhóm của Giang để điều tra làm rõ về hành vi gây rối trật tự công cộng.