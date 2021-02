Con đốt pháo sáng ném nhau, cha lao ra cứu dập nát bàn tay

Theo thông tin từ BV Đà Nẵng, trước, trong và sau những ngày Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Khoa Cấp cứu bệnh viện đã liên tiếp tiếp nhận các trường hợp chấn thương nặng do đốt pháo, pháo hoa nổ . Đặc biệt, có 3 trường hợp được phẫu thuật cấp cứu đa chấn thương nghiêm trọng như dập nát bàn tay, hỏng mắt, tổn thương ngực, đùi...

Ê kíp bác sĩ tiếp nhận bệnh chẩn đoán BN bị vỡ nhãn cầu mắt phải, tổn thương do đa dị vật, tổn thương kết giác mạc mắt trái. Ngay sau khi tiếp nhận, BN được ê kíp bác sĩ phẫu thuật cắt bỏ mắt phải, lấy dị vật ở hốc mắt trái.

BN mất một mắt và tổn thương mắt còn lại do pháo nổ, đang được điều trị tại BV Đà Nẵng

Một trường hợp đa chấn thương khác là nam BN Đ.T.H. (49 tuổi, ngụ Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng nhập viện cấp cứu trong tình trạng dập nát bàn tay do pháo nổ. BN H. cho biết khi nhìn thấy các con đốt pháo sáng và ném vào nhau, BN hoảng hốt lao tới cứu và cản pháo. Pháo nổ khiến BN dập nát bàn tay phải.

Một nam BN khác (19 tuổi ngụ H.Tiên Phước, Quảng Nam) cũng được cấp cứu trong tình trạng tổn thương tay và bỏng nặng. BN này tự "nghiên cứu" cách làm pháo và tự chế tạo pháo. Pháo nổ trên tay bệnh nhân khiến dập nát bàn tay trái, đa vết thương thành ngực trái, đùi trái và chân phải. Những người đứng xem xung quanh cũng bị tổn thương nhẹ. Hiện BN này vẫn đang được theo dõi điều trị tại Khoa Ngoại lồng ngực (BV Đà Nẵng).

Sau khi tiếp nhận liên tục các trường hợp bỏng, dập nát bàn tay, đa chấn thương do chơi pháo, chế pháo , Thạc sĩ - bác sĩ Nguyễn Duy Khánh, Khoa Ngoại Bỏng Tạo hình (BV Đà Nẵng) đã cảnh báo tình trạng đốt pháo gây nguy cơ cháy nổ đã trở lại trong dịp Tết Nguyên đán năm nay: “Tai nạn do pháo nổ rất nguy hiểm, gây thương tích nặng cho bản thân và mọi người xung quanh. Những vết thương do pháo nổ rất phức tạp, sau phẫu thuật còn phải có quá trình điều trị lâu dài, hồi phục chức năng cũng mất rất nhiều thời gian”.