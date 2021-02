Nhiều tai nạn do đốt pháo nổ

Thu giữ hàng trăm ki lô gam pháo nổ

Ngày 16.2, Công an TP.HCM cho biết qua công tác kiểm tra, đơn vị này đã phát hiện 32 vụ, với 36 người có hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán, sử dụng trái phép pháo nổ. Công an TP thu giữ 211,19 kg pháo nổ các loại; đã khởi tố 6 vụ với 8 bị can về hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán, sử dụng trái phép pháo nổ. Bên cạnh đó, Công an TP xử phạt hành chính 14 vụ, 14 người cũng về hành vi vi phạm nói trên với tổng số tiền 164 triệu đồng. Công an TP đang tiếp tục điều tra xử lý 12 vụ, 14 người liên quan đến pháo nổ.

C.Nguyên