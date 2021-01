Người dân được phép đốt pháo hoa như thế nào trong Tết Nguyên đán?

Mới đây, ngày 22.12.2020, tài xế xe tải Đinh Ngọc Đức, trú tại TP.Đà Nẵng điều khiển xe ô tô khách BKS 43B – 017.46 đã khai nhận chở 4 hộp pháo dàn có trọng lượng 5,8 kg từ Hà Nội vào Đà Nẵng để tiêu thụ. Khi đi qua địa bàn tỉnh Ninh Bình đã bị lực lượng Công an kiểm tra hành chính và phát hiện.

Chị Nguyễn Thị Quỳnh (39 tuổi, trú Q.Thanh Khê, Đà Nẵng) cho biết, sau khi nghe thông tin về NĐ 137 được sử dụng pháo, chị và gia đình mơ hồ không biết những loại pháo nào có thể sử dụng và không biết phải mua pháo đúng theo quy định ở đâu.

“Hàng xóm những ngày cuối năm có bàn bạc với nhau sẽ tổ chức đón giao thừa, cả xóm sẽ quay quần cùng nhau thời khắc chuyển giao năm mới. Có người đề nghị mua pháo về đốt vì đã được phép sử dụng pháo, tuy nhiên vì sợ vi phạm pháp luật nên chúng tôi chưa thống nhất mà phải tìm hiểu thêm”, chị Quỳnh nói.

Trao đổi về NĐ 137 sắp có hiệu lực, Đại tá Quách Văn Dũng, Trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP Đà Nẵng thông tin, qua nắm bắt dự luận xã hội, một bộ phận người dân cũng đang hiểu nhầm việc cho phép đốt pháo hoa đồng nghĩa với việc được đốt tất cả các loại pháo hoa. Người dân đang hiểu chưa đúng và chưa phân biệt rõ ràng giữa pháo hoa nổ và pháo hoa không nổ. Đại tá Dũng nhấn mạnh, NĐ 137 quy định chỉ cho phép người dân được đốt pháo hoa không gây tiếng nổ.

Theo đó, Nghị định nghiêm cấm hoàn toàn việc sử dụng pháo nổ và pháo hoa nổ (quy định tại khoản 1 Điều 5 NĐ 137). Pháo nổ là sản phẩm được chế tạo, sản xuất thủ công hoặc công nghiệp, khi có tác động của xung kích thích cơ, nhiệt, hóa hoặc điện gây ra tiếng nổ hoặc gây ra tiếng rít, tiếng nổ và hiệu ứng màu sắc trong không gian. Pháo nổ gây ra tiếng rít, tiếng nổ và hiệu ứng màu sắc trong không gian được gọi là pháo hoa nổ.

Theo NĐ 137, pháo hoa mà cơ quan, tổ chức, cá nhân được phép sử dụng được hiểu là sản phẩm có chứa thuốc pháo hoa, khi đốt chỉ gây ra hiệu ứng âm thanh, ánh sáng, màu sắc trong không gian và đặc biệt là không gây ra tiếng nổ. “Do đó, người dân cần có sự phân biệt rõ giữa pháo hoa với pháo hoa nổ, tránh vi phạm pháp luật”, Đại tá Quách Văn Dũng nhấn mạnh.

Có thể nói, NĐ 137 về quản lý, sử dụng pháo có hiểu lực thay thế Nghị định 36/2009 trước đây sẽ giúp cơ quan năng có cơ sở để quản lý chặt chẽ hơn, kiểm tra và xử lý các cơ quan, tổ chức, cá nhân vi phạm. “Việc cần làm trước mắt, đơn vị sẽ tham mưu cho các cấp, các ngành trên địa bàn TP Đà Nẵng tăng cường công tác tuyên truyền để người dân hiểu đúng và hiểu đủ về các quy định trong NĐ 137”, Đại tá Quách Văn Dũng nhấn mạnh.

Trung tá Đỗ Thị Thu Nga, Đội trưởng Đội Đặc Danh, Phòng Quản lý hành chính về Trật tự xã hội cho biết, để người dân hiểu đúng về NĐ 137, trọng tâm thời gian tới là sẽ tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng để người dân hiểu rõ hơn về NĐ này.

Theo Trung tá Nga, dự kiến ngay sau khi NĐ 137 có hiệu lực, Công an TP.Đà Nẵng cũng sẽ chủ trì buổi làm việc với các đơn vị như Cảng vụ Đà Nẵng, Bến xe Đà Nẵng, Ga Đà Nẵng và An ninh hàng không để trao đổi về các nội dung liên quan đến thực hiện NĐ 137. Trên cơ sở đó, các cơ quan sẽ căn cứ trên chức năng, nhiệm vụ của mình để lên kế hoạch ngăn chặn hoạt động mua bán, vận chuyển pháo lậu qua địa bàn. Một nội dung trọng tâm khác, sau một thời gian tuyên truyền, lực lượng Công an sẽ tổ chức kiểm tra các cơ sở. Nếu phát hiện có tàng trữ, buôn bán pháo lậu sẽ tiến hành xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Về sản xuất và sử dụng pháo hoa, trong quy định của Nghị định 37, chỉ có các tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng mới được kinh doanh pháo hoa. Như vậy, người dân chỉ được mua pháo hoa do các tổ chức doanh nghiệp của Bộ Quốc phòng bán ra và được sử dụng trong các ngày lễ, tết, sinh nhật, cưới hỏi hoặc các sự kiện văn hóa nghệ thuật