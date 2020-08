Xúc động hình chiến sĩ công an Đà Nẵng đứng ngoài cổng nhìn... vợ con

Được biết, đây là hình ảnh của chiến sĩ công an xã Hòa Tiến (H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) do người em ghi lại và gởi cho trang Tuổi trẻ Công an Thành phố Đà Nẵng. Trước tình hình dịch Covid-19 bùng phát, đặc biệt là tại "tâm dịch" Đà Nẵng , cư dân mạng rất cảm động trước sự kiên cường của người dân và các lực lượng trong cuộc chiến chống dịch.