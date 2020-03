Còn một du khách Anh bay cùng 'cô gái Hà Nội nhiễm Covid-19' chưa được cách ly

Theo đó, một hành khách người Anh (32 tuổi, quốc tịch Anh) ngày 2.3 có đi trên chuyến bay VN0054 từ Anh đến sân bay Nội Bài.

Ngày 5.3, du khách này đến Hội An và lưu trú tại khách sạn An Hà, phường Sơn Phong, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Đến ngày 7.3, người này rời Hội An vào TP.HCM.