Du khách nhiễm Covid-19 tại Quảng Nam đã đi những đâu ở Hội An?

Ngày 5.3, lúc 19 giờ 40, đáp xuống Sân Bay Đà Nẵng trên chuyến bay VN185 từ Hà Nội-Đà Nẵng (số ghế 2D); 20 giờ 40: di chuyển đến khu resort The Nam Hải trên xe của Công ty lữ hành EXO (lái xe tên Huy và hướng dẫn viên tên Phan Thị Hồng Ánh đều sống tại Thành phố Đà Nẵng đi trên xe biển số 43B-045.89).

Khi đến lưu trú tại phòng 4259, khu resort The Nam Hải (phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn). Lúc này không có các triệu chứng: sốt, ho, khó thở, nhiệt độ cơ thể 36,6 độ C.

Cũng theo theo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Quảng Nam, khi đến khách sạn, du khách này ăn tối, tiếp xúc gần có 4 người là nhân viên của khu resort.

Ngày 6.3, du khách này đến cafe khu resort để ăn sáng, tiếp xúc gần với 2 nhân viên phục vụ. Đến 10 giờ đi ăn trưa tại nhà hàng Trưa Hoa Hiên (35 Trần Quang Khải, phường Cẩm Châu, Thành phố Hội An) tiếp xúc với lái xe Huy và hướng dẫn viên Phan Thị Hồng Ánh.

Sau đó vào tham quan các điểm tại TP Hội An: Phố cổ Hội An, Hội quán Quảng Đông, nhà cổ Tấn Ký, Bảo tàng văn hóa dân gian , xem nhạc tại 66 Bạch Đằng và mua sắm tại cửa hàng may Yaly. Đến tối cùng ngày, có tiếp xúc gần với 1 nhân viên phục vụ và đến ngày 7.3 thì được thông báo cách ly tuyệt đối tại phòng.