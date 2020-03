Nữ bệnh nhân thứ 17 nhiễm Covid-19 đổi chỗ 4 lần trên chuyến bay VN0054?

Theo quy trình tại sân bay quốc tế Nội Bài, hành khách khi xuống máy bay sẽ phải làm thủ tục nhập cảnh do lực lượng an ninh cửa khẩu sân bay (Bộ Công an) kiểm soát. Sau đó, hành khách sẽ được kiểm soát đo thân nhiệt, nếu có dấu hiệu nghi vấn về sức khoẻ, hành khách sẽ được cách ly theo quy định.