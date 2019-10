Công an Bến Tre khởi tố, bắt giam 2 kẻ 'bắt cóc con ép mẹ trả nợ'

Các bị can bị khởi tố, tạm giam để phục vụ điều tra gồm Phạm Văn Phong (25 tuổi, ngụ TT.Mái Dầm, H.Châu Thành, Hậu Giang) và Bùi Thế Toàn (21 tuổi, ngụ P.Cầu Ông Lãnh, Q.1, TP.HCM).

Theo kết quả điều tra ban đầu, ông Trầm Hồng Cơ (ngụ P.8, Q.11, TP.HCM) có vay tiền của một người phụ nữ tên Thư (ngụ Q.6, TP.HCM) 300 triệu đồng, nhưng đến thời hạn không trả nên Thư đã thuê Phạm Văn Phong và Bùi Thế Toàn đi đòi nợ.

Phong và Toàn từ TP.HCM tìm đến Bến Tre gặp bà Ngô Thị Hồng Luyến (vợ Trầm Hồng Cơ, ngụ ấp 1, xã Sơn Đông, TP.Bến Tre) để đòi tiền, nhưng bà Luyến nhất quyết không trả nợ thay chồng. Vì vậy, khoảng 11 giờ ngày 8.10, khi bà Luyến rước con trai 3 tuổi tan học tại Làng trẻ em SOS (P.6, TP. Bến Tre), thì Toàn nhảy lên sau yên xe máy chị Luyến yêu cầu chở về nhà để chờ ông Cơ về trả nợ. Trong khi đó, Phong chạy xe máy theo.

Khi bà Luyến chạy trên đại lộ Đồng Khởi gần cây xăng Tân Thành (P. Phú Tân), thì Phong yêu cầu bà Luyến dừng lại, đưa bé trai qua xe mình để Toàn quay phim, chụp ảnh cảnh đang chở con trai của ông Cơ, nhằm tạo áp lực cho ông Cơ phải trả nợ. Sau khi quay phim, chụp ảnh, Toàn phóng lên xe Phong rồi cả 2 lao xe ra QL60, hướng lên cầu Rạch Miễu cùng với cháu bé. Chứng kiến cảnh con trai bị bắt cóc, bà Luyến tri hô nhờ mọi người giúp đỡ, nhưng không hiệu quả nên đã đến trình báo vụ việc Công an TP.Bến Tre.

Bắt cóc được con trai bà Luyến, Phong và Toàn giữ bé tại một khách sạn ở TP.Vĩnh Long (Vĩnh Long), rồi liên lạc nhiều lần buộc bà Luyến trả nợ cho ông Cơ, thì mới đồng ý thả con trai bà về nhà.

Trước sức ép bị bắt cóc con, bà Luyến đồng ý trả trước một phần nợ và viết giấy nhận nợ thay ông Cơ. Đến khoảng 20 giờ ngày 8.10, Phong và Toàn chở bé trai về nhà bà Luyến và nhận trước 50 triệu đồng, đồng thời đứng chờ bà Luyến viết giấy nhận nợ, thì bị lực lượng gồm Công an TP.Bến Tre và Công an tỉnh Bến Tre vây bắt, giải cứu cháu bé thành công. Ngày 12.10 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre ra quyết định khởi tố vụ án.