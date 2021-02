Công an Biên Hòa phá sòng tài xỉu 'cảnh giới bằng camera', thu giữ 200 triệu đồng

Chiều ngày 17.2, Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết đang điều tra xử lý các nghi can đánh bạc, tổ chức đánh bạc và gá bạc vừa bị bắt giữ vào chiều Mùng 5 Tết.

Tại hiện trường, công an thu giữ 3 xe ô tô, 5 xe mô tô, 29 điện thoại di động cùng 203 triệu đồng và nhiều tang vật có liên quan khác.

Theo điều tra ban đầu, Huỳnh Minh Sang (32 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa) người đứng ra tổ chức sòng bạc trên và trực tiếp thu tiền xâu từ các con bạc.

Để đối phó công an, Sang cho lắp camera quan sát xung quanh nhà, phân công người ngồi theo dõi. Chỉ những ai quen biết, hoặc qua giới thiệu, mới được Sang cho vào sòng đánh bạc. Từ ngoài cổng đến nơi chơi bài, con bạc phải đi qua 3 lớp cửa.

Hiện Sang và 8 nghi can giúp sức tổ chức sòng tài xỉu nói trên đã bị Công an TP.Biên Hòa tạm giữ để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc và gá bạc. Đối với các nghi can còn lại, Công an TP.Biên Hòa đang làm rõ hành vi để xử lý.