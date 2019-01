Công an Bình Định điều tra đường dây tín dụng đen, cho vay nặng lãi

Ngày 9.1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Định cho biết đơn vị này đã phối hợp với Công an H.Tuy Phước và Công an TX.An Nhơn tiến hành kiểm tra, triệu tập 8 người liên quan đến hoạt động tín dụng đen trên địa bàn, gồm 6 người trú ở TP.Hà Nội và tỉnh Hòa Bình, 2 người trú ở H.Tuy Phước.