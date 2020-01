Công an Bình Phước vào cuộc phối hợp truy bắt Tuấn “Khỉ”

Ngày 31.1, Công an Bình Phước đã có công văn thông báo đến trưởng các phòng, trại, công an các huyện, thị xã thành phố trực thuộc về việc phối hợp truy bắt đối tượng Lê Quốc Tuấn (Tuấn “khỉ”, ngụ huyện Củ chi, TP.Hồ Chí Minh).

Tuấn "khỉ" bắn chết 4 người, 1 người bị thương ở Củ Chi vào ngày 29.1 vừa qua. Tuấn "khỉ" được coi là đối tượng gây án đặc biệt nghiêm trọng và đã bị công an TP.Hồ Chí Minh khởi tố, truy nã với tội danh “giết người, cướp tài sản và tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng trái phép”.

Công văn đề nghị các phòng, trại, công an huyện, thị xã, thành phố thông báo nội dung vụ án, đặc điểm đối tượng và vật chứng cần truy tìm đến toàn thể chiến sĩ trong đơn vị và quần chúng nhân dân biết, nâng cao cảnh giác và tố giác tội phạm.

Tăng cường tuần tra, kiểm tra, quản lý tạm trú, xuất nhập cảnh. Rà soát các mối quan hệ của đối tượng với cán bộ chiến sĩ trong lực lượng công an và các đối tượng ngoài xã hội.

Công an các huyện biên giới, Phòng An ninh đối ngoại, cảnh sát hình sự phối hợp Bộ đội biên phòng, Hải Quan và công an các tỉnh Campuchia giáp biên với Bình Phước quản lý địa bàn, kịp thời phát hiện, truy bắt đối tượng, không để đối tượng bỏ trốn sang Campuchia.

Cùng với đó, Công an tỉnh Bình Phước cũng chỉ đạo lực lượng cảnh sát hình sự, công an các huyện, thị xã, thành phố triệt phá tất cả các tụ điểm đánh bạc trên địa bàn để đề phòng các đối tượng cướp sòng bạc cũng như xảy ra các vụ việc tương tự. Nơi nào để xảy ra các tụ điểm phức tạp thì trưởng công an huyện, thị xã, thành phố đó phải chịu trách nhiệm.