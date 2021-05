Công an Bình Thuận ngăn chặn kịp thời hàng trăm 'quái xế' đổ về để đua xe

Theo Công an H.Hàm Tân, lúc 0 giờ 30 phút ngày 23.5, lực lượng công an phát hiện khoảng 200 mô tô (có hàng trăm chiếc xe độ lại pô và bánh) chạy từ hướng Đồng Nai ra Phan Thiết. Sau đó, đoàn xe này tụ tập tại một cây xăng ở thị trấn Tân Nghĩa, H.Hàm Tân

Rất nhiều xe độ lại bánh và pô giảm thanh Ảnh: CTV

Đáng chú ý, các 'quái xế' này đều nẹt pô ầm ĩ trên QL1 giữa đêm khuya. Khi đó, Công an nhận định có khả năng sẽ xảy ra một cuộc đua xe trái phép trong đêm và ảnh hưởng đến an ninh trật tự cho ngày bầu cử ở địa phương.

"Quái xế" và nhiều xe bị Công an H.Hàm Tân tạm giữ Ảnh: CTV

Do vậy, Công an H.Hàm Tân đã huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ; đồng thời phối hợp với Trạm CSGT Hàm Tân (thuộc Phòng CSGT - PC08) mật phục theo dõi. Sau đó, các lực lượng công an bất ngờ ập vào cuộc kiểm tra hành chính thì có hàng chục thanh niên lên xe tháo chạy. Công an kiểm tra hành chính từng người thì có đến 58 chiếc mô tô (đều là xe độ) không có giấy tờ xe. Đáng nói, các xe này đều mang biển số các tỉnh, thành: Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Dương, Đồng Tháp, Tiền Giang, Trà Vinh, TP.HCM.

Các "quái xế" bị công an lập biên bản hành chính Ảnh: CTV