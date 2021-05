Kỳ bầu cử đặc biệt giữa đại dịch Covid-19

TP.Hội An (Quảng Nam) còn 62 trường hợp F1, nên Ủy ban bầu cử TP.Hội An tổ chức cho các trường hợp này bỏ phiếu ngay tại khu cách ly tập trung là trạm y tế xã Cẩm Thanh (P.Cẩm Châu, TP.Hội An). Lực lượng y tế đã mang thùng phiếu đến từng phòng để các trường hợp F1 đang cách ly tập trung tại đây thực hiện quyền công dân

ẢNH: MẠNH CƯỜNG