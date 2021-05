TP.HCM: Bắt tạm giam 15 'quái xế' tụ tập, chặn QL22 để so kè tốc độ

Liên quan vụ việc hàng chục "quái xế" tụ tập , chặn QL22 để so kè tốc độ, thượng tá Nguyễn Ngọc Nam - Trưởng Công an H.Hóc Môn (TP.HCM) cho biết, công an huyện đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam tổng cộng 15 bị can để điều tra về hành vi "gây rối trật tự công cộng".