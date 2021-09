Công an Bình Thuận triệt phá đường dây trộm cắp xe máy liên tỉnh

Khi trộm được xe, nhóm này đem về tập trung tại nhà của Nguyễn Ngọc Thạch (43 tuổi, ngụ xã Hàm Cường, H.Hàm Thuận Nam) để thay đổi màu sắc, hình dạng và kết cấu, sau đó đem đi bán lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Qua điều tra, các nghi phạm khai nhận còn tiêu thụ nhiều xe máy bị trộm cắp được từ các tỉnh phía bắc như Hải Phòng, Quảng Ninh...

Thượng tá Trần Văn Tươi, Trưởng Công an H.Hàm Thuận Nam cho biết đây là chuyên án do công an huyện xác lập, theo dõi điều tra từ hơn một năm nay.

Trong đêm 28.9, cơ quan CSĐT Công an H.Hàm Thuận Nam phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Thuận khám xét nơi ở của các nghi phạm và thu giữ 87 chiếc xe máy các loại... Đồng thời, cơ quan CSĐT Công an H.Hàm Thuận Nam cũng đã ra quyết định tạm giữ hình sự 8 nghi phạm gồm: Bùi Văn Vương (26 tuổi, trú xã Bình Tân, H.Bắc Bình), Trần Việt Tiến (28 tuổi), Nguyễn Bình (32 tuổi), Nguyễn Hòa (32 tuổi), Nguyễn Tiến Thắng (32 tuổi), Nguyễn Trung (28 tuổi), Nguyễn Tuấn Thành (29 tuổi) và Nguyễn Tiến Thạch (43 tuổi, cùng ngụ H.Hàm Thuận Nam).