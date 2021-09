Bình Thuận: Cháu rể đâm chết bà ngoại vợ do mâu thuẫn gia đình

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ ngày 28.9, tại nhà bà V.T.H (67 tuổi) trú P.Đức Nghĩa, TP.Phan Thiết (Bình Thuận) xảy ra vụ mâu thuẫn gia đình. Thời điểm trên, Lê Minh Hiếu (22 tuổi) cãi vã với bà H. (là bà ngoại của vợ) tại nhà. Theo lời khai ban đầu , Hiếu dùng dao đâm nhiều nhát vào người bà H. khiến nạn nhân chảy nhiều máu nên Hiếu đã đưa bà H. đến bệnh viện cấp cứu.

Tại bệnh viện, do vết thương quá nặng, bà H. đã tử vong. Do thấy nạn nhân tử vong với các vết đâm trên người nên bệnh viện đã báo công an đến để điều tra. Sau đó, Hiếu và những người liên quan được đưa về trụ sở công an để làm việc.

Ngay trong đêm, Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân vụ án. Lúc xảy ra vụ việc, hàng xóm xung quanh không hề hay biết, đến khi công an đến bảo vệ hiện trường, những người này mới bất ngờ về sự việc trên.

Hiện nghi phạm Lê Minh Hiếu đã bị Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận bắt giữ.