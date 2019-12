Công an Cầu Giấy chính thức kết luận điều tra vụ học sinh trường Gateway tử vong

Theo kết luận điều tra, 6 giờ ngày 6.8, tài xế Doãn Quý Phiến lái ôtô Ford Transit 16 chỗ mang biển kiểm soát 29B-069.56 đón bà Quy để đi đón 13 học sinh trường Gateway , trong đó có cháu L.H.L. Thời điểm rời nhà, bé L. mặc áo phông đỏ có dòng chữ "Gateway". Gia đình cũng chuẩn bị cho bé L. 1 áo phông màu ghi khác có dòng chữ "Gateway", sách vở vào ba lô trước khi tới trường. Lên xe, bé L. ngồi hàng ghế thứ 4 từ trên xuống (xe có 5 hàng ghế). Vị trí bé L. ngồi trên trần ô tô có 1 quả bóng bay màu vàng.

Theo kết luận điều tra, quả bóng bay này do một học sinh khác lấy ở sân trường mang lên ô tô từ 1 ngày trước (ngày 5.8). Sau khi đủ học sinh lên xe, tài xế Phiến lái ô tô tới trường Gateway, có trụ sở số 89 Khúc Thừa Dụ, phường Dịch Vọng (quận Cầu Giấy, Hà Nội). Tới trường, tài xế Phiến dừng ô tô ở cổng phụ và vẫn ngồi ở ghế lái, bà Quy mở cửa cho các cháu xuống. Bà Quy bế và dắt hai bé sinh đôi xuống trước vì cháu quấy, sau đó không kiểm tra bên trong xe còn học sinh hay không mà đóng ngay cửa xe, để quên bé L. trong ô tô. Tài xế Phiến cũng không kiểm tra lại mà lái ô tô về ký túc xá Học viện Báo chí và Tuyên truyền gửi, dừng đỗ tại đây.

Theo kết luận điều tra, mặc dù không kiểm đếm học sinh khi xuống xe nhưng bà Quy vẫn ghi vào sổ nhật ký xe bus là học sinh đi thực tế là 13, không có học sinh xuống muộn dẫn đến để quên bé L. trên ô tô. Đối với tài xế Doãn Quý Phiến, đã bất cẩn, cẩu thả sau mỗi lượt xe hoạt động, không kiểm tra khoang hành khách, không vệ sinh trong ngoài ô tô, tin tưởng bà Quy đã kiểm tra, kiểm đếm đủ học sinh khi xuống xe nên đã khóa cửa, không phát hiện cháu L. còn bên trong.

Còn đối với bị can Nguyễn Thị Thủy, Chủ nhiệm lớp 1 Tokyo trường Gateway , khi vào lớp điểm danh, phát hiện không có bé L. nhưng không ghi sĩ số, không cập nhật kết quả lên hệ thống, phần mềm của nhà trường. Gần trưa, nhân viên giáo vụ nhà trường nhắc nhở và hướng dẫn bị can Thủy cập nhật sĩ số điểm danh lên hệ thống. Sau đó, bị can Thủy cập nhật nhưng đề bé L. vắng có lý do lên hệ thống quản lý học sinh của nhà trường.

Đến chiều cùng ngày, khi đón các học sinh về, bà Quy phát hiện bé L. nằm bất tỉnh trong ô tô, sau ghế lái. Dù được nhân viên y tế tại trường sơ cứu và đưa vào viện nhưng bé đã tử vong. Đáng chú ý, sau khi xảy ra sự cố, ngày 7.8, bị can Thủy nhờ nhân viên giáo vụ kiểm tra lại cập nhật điểm danh học sinh trên phần mềm. Bị can Thủy còn nhờ giáo vụ sửa lại, bé L. vắng mặt không có lý do. Tại cơ quan công an, bị can Thủy khai biết rõ học sinh vắng mặt không lý do nhưng không liên lạc, trao đổi với gia đình dẫn đến không phát hiện ra sự việc bé L. bị bỏ quên trong ô tô.

Đối với nguyên nhân tử vong của cháu L.H.L, cơ quan Công an xác định bé tử vong do suy hô hấp - tuần hoàn do sốc nhiệt trong không gian giới hạn, loại trừ nguyên nhân tử vong do tác động ngoại lực. Quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã trưng cầu Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) giám định hình ảnh thu tại trường Gateway. Theo bản kết luận giám định, 65 tập tin video, 52 tập tin hình ảnh thu thập tại trường Gateway không phát hiện dấu vết cắt ghép, chỉnh sửa nội dung. Ngoài ra, hình ảnh thu tại ký túc xá Học viện Báo chí và Tuyên truyền cũng không phát hiện dấu vết chỉnh sửa.