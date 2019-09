Công an Châu Đức điều tra nghi án bà cụ 86 tuổi bị hiếp dâm

Ngay trong ngày 11.9, Cơ quan CSĐT Công an H.Châu Đức đã làm việc với bà N.T.C (86 tuổi) và nghi can N.V.A (57 tuổi, cùng ngụ H.Châu Đức).

Theo lời khai của ông A. cách đây hơn một tháng, ông này có đến nhà bà C. hái lá cây cho dê ăn. Sau khi hái xong lá cây, ông A. vào nhà bà C. và cả hai đã quan hệ tình dục với nhau.

Sau đó, ông A. có đưa cho bà C. 20 ngàn đồng và ra về. Gia đình phát hiện bà C. bị tổn thương nặng vùng kín, nên đưa đi khám bệnh, và gặng hỏi vụ việc. Gia đình cho rằng bà C. đã bị ông A. hiếp dâm nên làm đơn trình báo cơ quan công an.