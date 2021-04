Công an Đà Nẵng cảnh báo 'sàn Garden BO' là trò cờ bạc núp bóng tiền ảo

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP.Đà Nẵng phát hiện hoạt động sàn giao dịch quyền chọn nhị phân (Binary Option - BO) Garden BO có dấu hiệu tổ chức huy động vốn, lôi kéo số lượng lớn nhà đầu tư, tiềm ẩn nguy cơ rủi ro, tác động tiêu cực đến an ninh tiền tệ, trật tự an toàn xã hội.

Sàn huy động người chơi đăng ký tài khoản (thông thường bằng số điện thoại) trên trang web gardenbo.com, nạp tối thiểu 40 USD (tương đương 1 triệu đồng).

Thời gian cá cược trong 30 giây, nếu đoán đúng, người chơi được hưởng 90% tiền cược, ngược lại sẽ thua sạch. Theo Công an TP.Đà Nẵng, cách chơi này tương tự trò tài xỉu.

Để nhanh chóng mở rộng mạng lưới, Garden BO tung chính sách lợi nhuận cao từ 10 - 80%/ngày, 10 ngày rút tiền/lần để thu hút, lôi kéo người tham gia bằng các cách lập hàng chục hội nhóm Zalo (có nhóm hàng ngàn thành viên) để quảng cáo.

Thực tế nhiều nhà đầu tư được hưởng lãi suất như cam kết nhưng chỉ là điểm ảo trên tài khoản, người chơi chỉ được quy đổi một lượng rất nhỏ thành tiền mặt để tạo lòng tin, có trường hợp không quy đổi được.

Các hội nhóm Zalo không rút được tiền sẽ bị xóa và lập ra hội nhóm mới để tiếp tục lôi kéo.

Theo Công an TP.Đà Nẵng, “số tiền giao dịch sàn Garden BO rất lớn, ước tính từ khi thành lập đã thu hút rất nhiều thành viên với số tiền hàng chục tỉ đồng, số tiền thu lợi từ nhà đầu tư được chuyển ra nước ngoài cho đối tượng cầm đầu”.

Cũng theo Công an TP.Đà Nẵng, mô hình giao dịch quyền chọn nhị phân BO mới du nhập và phát triển mạnh trong nước gần đây. Hiện chưa có văn bản quy phạm pháp luật để quản lý hoạt động sàn giao dịch quyền chọn nhị phân BO.

Hoạt động chủ yếu qua hội nhóm mạng xã hội , không có pháp nhân, đại diện tại Việt Nam, tiềm ẩn nhiều nguy cơ , rủi ro cho các nhà đầu tư vào các hoạt động tương tự sàn Garden BO. “Để kịp thời ngăn chặn các hoạt động ảnh hưởng an ninh tiền tệ, trật tự an toàn xã hội, Giám đốc Công an thành phố đề nghị tăng cường nắm tình hình, tuyên truyền người dân về nguy cơ, rủi ro mất toàn bộ tiền đầu tư giao dịch tiền ảo, các sàn chứng khoán phái sinh , quyền chọn nhị phân BO”, Công an TP.Đà Nẵng cảnh báo.