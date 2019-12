Công an Đà Nẵng đột kích bar OQ Lounge

Ngày 14.12, Công an Q.Hải Châu (TP.Đà Nẵng) cho biết đang tạm giữ hơn 530 sản phẩm rượu ngoại, shisha, thuốc lá… không rõ nguồn gốc xuất xứ, sau khi đột kích quán bar OQ Lounge

Trước đó, rạng sáng ngày 13.12, Đội Cảnh sát Kinh tế - môi trường Công an Q.Hải Châu kiểm tra đột xuất bar OQ Lounge (đường Bạch Đằng, P.Thạch Thang, Q.Hải Châu).

Vào thời điểm trên, cơ sở bán nhiều sản phẩm bia rượu, thuốc lá, shisha cho khách. Tuy nhiên, phần lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc, chủ cơ sở cũng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hợp lệ, chứng minh xuất xứ.

Qua kiểm đếm, Công an quận lập biên bản tạm giữ số hàng hóa gồm: 383 chai rượu ngoại các loại, 60 chai bia, hơn 30 bao thuốc lá hiệu Esse và 59 bình shisha.

Ngoài hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, chủ cơ sở bar OQ Lounge còn đang bị Công an Q.Hải Châu tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý các vi phạm về hoạt động quá giờ quy định , gây ồn ào.

Trước đó, quán bar này cũng đã bị Phòng Cảnh sát Môi trường Công an TP.Đà Nẵng xử lý về các vi phạm độ ồn. Đây là các hoạt động nằm trong chiến dịch tổng tấn công , đột kích quán bar, pub, vũ trường, karaoke… để trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm ma túy do Công an TP.Đà Nẵng chỉ đạo.