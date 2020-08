Công an Đà Nẵng đưa các 'quái xế' vào diện giám sát đặc biệt

Còn vài giờ là phải đến cơ quan công an để chấp hành án phạt tù theo lệnh của tòa thì bị án bất ngờ uống thuốc với ý định tự tử.

Để đảm bảo an ninh, an toàn giao thông trong 2 ngày diễn ra quốc tang nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu, Công an TP.Hà Nội đã có kế hoạch phân luồng giao thông, hạn chế nhiều tuyến phố.