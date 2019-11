Công an Đắk Lắk đột kích quán bar và karaoke, phát hiện 88 dân chơi ma túy

Ngày 3.11, Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục lấy lời khai những người liên quan, điều tra việc mua bán, sử dụng ma túy tại 3 quán bar, karaoke ở TP.Buôn Ma Thuột.

Trước đó, khoảng 1 giờ cùng ngày (3.11), gần 300 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Lắk và Công an TP.Buôn Ma Thuột đồng loạt đột kích, kiểm tra hành chính hai quán bar G9, CoCo Beer và quán karaoke The Bell trên địa bàn TP.Buôn Ma Thuột.