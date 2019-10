Hành nghề mua bán ma túy, đôi tình nhân lãnh án 33 năm tù

Ngày 30.10, TAND tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Văn Ánh Tuấn (27 tuổi) 18 năm tù, Lê Thị Ngọc Quý (26 tuổi, cùng ngụ H.Phú Tân, An Giang) 15 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy ; đồng thời buộc cả 2 giao nộp số tiền thu lợi bất chính trên 38 triệu đồng.

Theo cáo trạng, Tuấn và Quý chung sống như vợ chồng. Để có tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng, khoảng giữa tháng 6.2018 đến ngày 7.3.2019, Tuấn nhiều lần lên TP.HCM mua ma túy, mỗi lần từ 15 - 100 gram đem về cùng Quý thuê nhà trọ, khách sạn sử dụng và phân lẻ bán lại cho các con nghiện để kiếm lời . Trong đó, Tuấn bán cho Quý 7 lần để sử dụng và bán lại cho các con nghiện.

Đêm 7.3.2019, khi Tuấn mua ma túy từ TP.HCM đem về đến khu vực bến phà Thuận Giang (thuộc xã Tân Trung, H.Phú Tân) thì bị lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh An Giang phối hợp Công an H.Phú Tân bắt quả tang.