Công an điều tra vụ hàng chục côn đồ mang dao kiếm, nổ súng để siết nợ

Cùng ngày, ông Nguyễn Văn Đắc, Phó trưởng Công an xã Yên Xá, xác nhận vụ việc xảy ra trên địa bàn vào ngày 5.5. “Đây là vụ côn đồ đến siết nợ tại nhà vợ chồng ông Nguyễn Hữu Mão (56 tuổi) và bà Nguyễn Thị Cúc, trú tại thôn Tống Xá, xã Yên Xá”, ông Đắc nói.

Cũng theo ông Đắc, trước khi xảy ra vụ việc, gia đình ông Mão nhiều lần bị những người lạ mặt mang hung khí tìm đến đe dọa, uy hiếp để đòi nợ. Đến ngày 5.5, khi nhận được thông tin, Công an xã và Công an huyện Ý Yên đã có mặt tại hiện trường.

“Khi biết chúng tôi đến, nhóm người lạ mặt đã vứt hung khí bỏ chạy. Công an huyện thu giữ nhiều dao, kiếm, phớ, gậy gộc... và lập biên bản sự việc. Kiểm tra camera do gia đình nạn nhân cung cấp, chúng tôi cũng phát hiện nhóm người trên còn mang theo súng. Công an huyện Ý Yên đã tiếp nhận vụ việc để triều tra, xử lý”, ông Đắc thông tin thêm.