Công an Đồng Hới phá chuyên án ma túy, thu giữ gần 1.500 viên hồng phiến

Theo thông tin mà PV Thanh Niên nắm được, thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự và qua công tác nghiệp vụ, Công an TP.Đồng Hới đã xác lập chuyên án, huy động toàn bộ lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để thu thập thông tin tài liệu và triển khai “đánh” đường dây mua bán ma túy này.

Khoảng 0 giờ ngày 22.4, Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an thành phố phối hợp với Công an P.Bắc Lý bắt giữ Bùi Văn Nghĩa (27 tuổi, ở thôn 2 Lộc Đại, xã Lộc Ninh, Đồng Hới) và Hoàng Tấn Luyến (24 tuổi, ở tổ dân phố 12, P.Bắc Lý, Đồng Hới), thu giữ 51 viên ma túy loại hồng phiến . Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Luyến tại tổ dân phố 12, P.Bắc Lý, lực lượng công an Đồng Hới phát hiện và thu giữ thêm 1.440 viên ma túy loại hồng phiến.