Công an Đồng Nai cảnh báo về clip độc hại trên MXH sau vụ bé trai 8 tuổi tử vong

TP.HCM: Bé gái nghi thắt cổ chết do làm theo chỉ dẫn trên mạng xã hội Ngày 17.10, nguồn tin từ Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) cho biết bệnh viện này vừa tiếp nhận nữ bệnh nhi V.T.D (5 tuổi, ngụ TP.HCM) do Trung tâm Cấp cứu 115 chuyển đến trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở đã đặt nội khí quản bóp bóng do thắt cổ. Người nhà khai bé thắt cổ vì làm theo chỉ dẫn trên mạng xã hội. Bé dùng khăn quàng cột trên giường tầng, chân chỉ cách đất 20 - 30 cm. Trước đó, vào tháng 11.2019, Bệnh viện Nhi đồng 2 cũng đã tiếp nhận một bệnh nhi gần 8 tuổi (ngụ TP.HCM) trong tình trạng hôn mê, môi tím, tiêu tiểu không tự chủ. Bệnh nhi 8 tuổi này dùng khăn quàng treo lên dây phơi đồ rồi thắt cổ “nhưng không chết” như mạng xã hội bày. Rất may mắn là gia đình phát hiện kịp thời, bệnh nhi được đưa đi cấp cứu kịp thời và được cứu sống. Duy Tính