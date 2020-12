Công an Đồng Nai làm rõ clip cảnh sát giao thông - trật tự 'bị sếp can thiệp' khi xử lý xe vi phạm

Thông tin ban đầu, vụ việc được cho là xảy ra tại H.Trảng Bom (Đồng Nai). Các phương tiện bị bắt đều là xe ba gác máy.

Cũng theo nội dung trong clip, sau khi gọi điện cho ai đó, tài xế xe ba gác đưa điện thoại cho cảnh sát giao thông - trật tự nghe, qua trao đổi vài câu, viên cảnh sát giao thông - trật tự "dạ rõ to" và bảo tài xế "đi đi". Trong lúc đợi điện thoại của ai đó, có tài xế xe ba gác máy còn kể với tổ cảnh sát giao thông - trật tự là "xe gửi 2 bên một tháng hết cả triệu đồng".

Hiện chưa rõ những clip trên được quay vào thời điểm nào, có đúng là của tổ cảnh sát giao thông - trật tự Công an H.Trảng Bom đang làm nhiệm vụ hay không. Sáng 5.12, trao đổi với PV Thanh Niên, một cán bộ Công an tỉnh Đồng Nai cho biết Ban giám đốc công an tỉnh đã nắm vụ việc, đã chỉ đạo xác minh, làm rõ về nội dung clip kể trên.