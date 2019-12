‘Sếp’ cảnh sát giao thông Đồng Nai được xác định có bảo kê xe vi phạm

Liên quan thông tin cảnh sát giao thông Đồng Nai bị cấp dưới tố bảo kê, trả lời báo chí tại cuộc họp báo thường kỳ chiều nay (24.12), Phó chánh Thanh tra Bộ Công an Nguyễn Ngọc Hiếu cho biết: sau khi Bộ trưởng chỉ đạo, Thanh tra Bộ Công an đã vào cuộc và bước đầu làm rõ 3 nội dung tố cáo.

“Đã phát hiện đồng chí Phạm Hải Cảng, lãnh đạo đội (Trạm trưởng Trạm cảnh sát giao thông số 2, xã Phú Túc, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai - PV), gọi điện can thiệp cho 10 phương tiện vi phạm. Đồng chí Phan Cẩm Tú can thiệp cho 6 phương tiện vi phạm. Tổng cộng có 16 phương tiện vi phạm khi cảnh sát giao thông Đồng Nai phát hiện thì 2 người này gọi điện can thiệp xin cho đi”, ông Hiếu cho biết.

Nội dung trù dập cán bộ, chiến sĩ được kết luận là “chưa có cơ sở ”, bởi trong năm, Cảnh sát giao thông Đồng Nai đã luân chuyển đối với 72 trường hợp, qua xác minh các trường hợp luân chuyển đều theo quy định. Đối với trường hợp 1 số cán bộ, chiến sĩ tố cáo bị luân chuyển do trù dập, Thanh tra Bộ Công an cũng đã xác định việc luân chuyển cũng trong hoạt động tuần tra.

Đối với nội dung không trả tiền cấp phát cho cán bộ mà để lại sử dụng, Thanh tra Bộ Công an xác định “tố cáo có cơ sở”, nhưng lãnh đạo đơn vị giữ lại dùng chung cho cả đơn vị chứ không phải cá nhân, với tổng số tiền 63 triệu đồng.

Thanh tra Bộ Công an đã có báo cáo ban đầu và đang tiếp tục xác minh cụ thể hơn và kết luận chính thức.

Trước đó, như Thanh Niên đã đưa tin, ngày 23.11, báo chí đã được cung cấp thông tin và hình ảnh ghi lại việc Tổ tuần tra thuộc Trạm Cảnh sát giao thông số 2 (xã Phú Túc, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) đang xử lý 1 xe tải vi phạm giao thông trên quốc lộ 20 thì nhận được cuộc gọi của một "sếp" cảnh sát giao thông (được cho là Trưởng trạm số 2), và thả cho xe đi. Khi cho đi, cán bộ cảnh sát giao thông này còn nói với tài xế: “ Sếp chỉ đạo thì cho đi, nhưng phải chấp hành đàng hoàng. Đừng nói gửi sếp rồi muốn chở sao chở nha ”.

Ngoài việc tố cáo "sếp" bảo kê xe vi phạm, những người tố cáo còn đề nghị cơ quan có thẩm quyền còn làm rõ các khoản tiền ăn, trực lễ tết, trực ca đêm... của hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cảnh sát giao thông Đồng Nai đi đâu, vì họ chỉ được ký tên vào danh sách chứ không được nhận tiền, với tổng số tiền lên tới nhiều tỉ đồng/năm.

PV Thanh Niên đã trao đổi với trung tá Phạm Hải Cảng, Trạm trưởng Trạm Cảnh sát giao thông số 2, người bị tố cáo, thì ông Cảng phủ nhận việc gọi điện cho cấp dưới can thiệp quá trình xử lý.

“Trước giờ tui chưa bao giờ gọi điện can thiệp cả, còn những lần tôi gọi là để hỏi thăm tình hình, anh em làm việc thế nào thôi”, trung tá Cảng nói.

Về nội dung tố cáo trong clip, ông Cảng cho rằng “Mấy người đó tự biên tự diễn rồi nói thế này thế kia, trong khi đó tôi có nói cái gì đâu, anh coi cái clip anh cũng thấy đó. Cá nhân người ta thích làm vậy thì người ta làm thôi”.