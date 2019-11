Bộ trưởng Công an yêu cầu xác minh thông tin CSGT Đồng Nai ‘bảo kê’ xe quá tải

Chiều nay 25.11, đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, đã chỉ đạo, giao Thanh tra và một số đơn vị chức năng của Bộ Công an kiểm tra, xác minh, làm rõ thông tin báo chí phản ánh về việc can thiệp xử lý xe quá trọng tải của một số cán bộ, chiến sĩ CSGT thuộc Công an tỉnh Đồng Nai , báo cáo lãnh đạo Bộ Công an trong thời gian sớm nhất.