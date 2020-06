Công an Đồng Nai: Thêm 1 phó giám đốc mới, 2 phó giám đốc nghỉ hưu

Ngày 1.6, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, thiếu tướng Lê Tấn Tới, thứ trưởng Bộ Công an, đã trao quyết định bổ nhiệm đại tá Trần Tiến Đạt, Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Đồng Nai, giữ chức vụ Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai