Công an Đồng Nai: Triệt phá đường dây làm giả giấy đi đường bán 1-1,5 triệu đồng/giấy

Trước đó, chiều 8.9, qua kiểm tra cơ sở photocopy Công Vi (KP.2, P.Bình Đa, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) do ông Nguyễn Xuân Phẩm (66 tuổi) làm chủ, Công an P.Bình Đa phát hiện tại đây có 135 giấy “Chứng nhận đã tiêm vắc xin Covid-19” và 3 tờ giấy đi đường có dấu mộc của Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai và chữ ký, tên lãnh đạo phòng, nhưng chưa có nội dung và hình ảnh. Ngoài ra, công an còn phát hiện trong máy tính tại cơ sở có nhiều file mẫu giấy đi đường của Công an TP.Biên Hòa và Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Đồng Nai. Chủ cơ sở sau đó đã bị tạm giữ hình sự để điều tra, làm rõ. Chủ cơ sở photocopy và mẫu giấy chứng nhận đã tiêm vắc xin Covid-19 giả CÔNG AN ĐỒNG NAI