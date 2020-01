Công an Đồng Tháp phát nước miễn phí cho người dân trên đường về Miền Tây ăn tết

Tại TP.Sa Đéc, tết năm nay Công an TP.Sa Đéc vận động và kết hợp cùng với các mạnh thường quân thực hiện “Trạm dừng chân nghĩa tình” năm thứ 2 liên tiếp để tiếp nước suối và khăn lạnh miễn phí cho người dân các tỉnh miền Tây về quê ăn tết.

Người dân về quê ăn tết ấm lòng khi được các bạn trẻ của Trạm dừng chân nghĩa tình tại TP.Sa Đéc tiếp tế nước Ảnh: Trần Ngọc

Việc phát nước và khăn lạnh cho người đi đường được thực hiện chính thức vào sáng ngày 20.1 trên tuyến Quốc lộ 80 (đoạn thuộc khóm Hòa An, phường 2, TP.Sa Đéc) và diễn ra đến chiều ngày 23.1 (29 tết). Công an TP.Sa Đéc và các mạnh thường quân tại TP.Sa Đéc đã chuẩn bị khoảng 10.000 chai nước suối và 6.000 khăn lạnh phục vụ người đi đường. Để việc phát nước diễn ra liên tục, lực lượng công an, đoàn viên thanh niên và người dân địa phương chia ca trực xuyên suốt.

Ghi nhận của PV Thanh Niên, trong buổi trưa ngày 20.1 bất chấp thời tiết tại miền Tây trưa nắng nóng, thời tiết oi bức hơn 10 cán bộ, chiến sĩ công an và đoàn viên của TP.Sa Đéc vẫn nhiệt tình phục vụ nước và khăn lạnh cho người đi đường.

Đến 15 giờ chiều cùng ngày, Trạm dừng chân nghĩa tình TP.Sa Đéc đã phát gần 4.000 chai nước và 1.200 cái khăn lạnh miễn phí cho người dân. Trong số các phương tiện được "tiếp" nước có không ít tài xế xe tải đường dài và nhiều gia đình chở theo trẻ em từ miền Đông về nhà ăn tết, giúp họ vơi bớt đi sự mệt nhọc cho đoạn đường dài di chuyển trở về nhà sum họp cùng gia đình.

Lực lượng cảnh sát giao thông TP.Sa Đéc, Đồng Tháp nhiệt tình phục vụ nước cho người dân Ảnh: Trần Ngọc

Để thực hiện chương trình này, gia đình ông Nguyễn Văn Thanh ngụ phường 3, TP.Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp đã trực tiếp đóng góp và vận động người thân tài trợ 6.000 chai nước và 6.000 cái khăn lạnh. Gia đình ông Thanh cùng tham gia đồng hành phát nước xuyên suốt cùng với các chiến sĩ công an và đoàn viên thanh niên địa phương.

Ông Nguyễn Văn Thanh nói: “Tôi thấy bà con đi làm ăn xa về nhà ăn tết nắng noi, cực khổ nên muốn chia sẻ để họ về quê ăn tết giảm sự căng thẳng, mệt mỏi. Một chai nước và cái khăn lạnh nó không đáng giá bao nhiêu nhưng thấy có ý nghĩa và có tình người với nhau. Vì lẽ đó mà gia đình tôi đã phát nước cho người đi đường về quê ăn tết 2 năm nay và tôi và vợ tôi sẽ thực hiện chương trình này suốt mãi đến khi nào sức khỏe của không còn làm được thì thôi”.

Việc tiếp nước suối và khăn lạnh tại TP.Sa Đéc sẽ diễn ra đến chiều ngày 29 tết Ảnh: Trần Ngọc

Nhiều bạn trẻ nhiệt tình tham gia phát nước cho người đi đường cảm thấy rất vui và hãnh diện vì đã giúp cho hành trình về quê ăn tết của những người con miền Tây đỡ vất vả hơn.

Bạn Trần Gia Hân, sinh viên tình nguyện Trường ĐH Y-Dược Cần Thơ cho biết: “Đây là lần đầu tiên em tham gia hoạt động ý nghĩa này, em cảm thấy rất là thú vị. Nhìn thấy mọi người về quê mệt mỏi, nhưng chỉ cần mình phát 1 chai nước cảm thấy họ thoải mái hơn, mát mẻ hơn và trên đường về quê cũng cảm thấy ấm lòng hơn”.

Được biết vào dịp tết 2020, tại tỉnh Đồng Tháp ngoài lực lượng của Công an TP.Sa Đéc thực hiện Trạm Dừng chân nghĩa tình còn có lực lượng Công an của các huyện: Tam Nông, Tân Hồng, Hồng Ngự,…triển khai phối hợp với đoàn viên thanh niên địa phương thực hiện để tiếp nước suối và khăn lạnh miễn phí cho người dân về quê ăn tết.