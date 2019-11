Công an góp tiền hỗ trợ bé trai 2 tuổi đi lạc về với người thân

Ngày 12.11, Công an H.Châu Thành ( Tiền Giang ) cho biết bé trai 26 tháng tuổi bị lạc gia đình đã được đơn vị phối hợp Công an xã Nhị Bình trao trả cho người thân vào rạng sáng cùng ngày.

Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 11.11, Công an xã Nhị Bình nhận tin báo tại quán hủ tiếu Mỹ Thoa do chị Thoa làm chủ (ở ấp Trung A, xã Nhị Bình) có một bé trai khoảng 2 - 3 tuổi đi lạc . Ngay sau đó, Công an xã và người dân chụp hình bé đăng lên mạng xã hội để tìm người thân. Hay tin bé trai đi lạc, nhiều người đã mua sữa, quần áo, mền gối đem đến cho bé.