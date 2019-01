Công an Hà Nội bắt 'trùm' bảo kê chợ Long Biên

Chiều 4.1, đại tá Nguyễn Văn Viện, Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội, cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Kim Hưng (tức Hưng “kính”), Tổ tưởng tổ bốc xếp hàng hoá ở chợ Long Biên , để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản, theo điều 170 bộ luật Hình sự 2015.

Ngoài Hưng "kính", Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội cũng đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam với 4 người khác là thành viên Tổ bốc xếp chợ Long Biên về hành vi nêu trên. Các bị can gồm: Nguyễn Hữu Tiến (tức Tiến “hói), Dương Quốc Vương (tức Vương "lợn") và Nguyễn Mạnh Long (tức Long "cao", cùng ngụ tại TP.Hà Nội).

Theo đại tá Nguyễn Văn Viện, bước đầu cơ quan công an xác định, Hưng “kính” từng có 2 tiền án và 1 tiền sự, là người có vai trò cầm đầu, chủ mưu cùng 4 người khác thực hiện hành vi cưỡng ép tiểu thương chợ Long Biên nộp tiền.

Trước đó, từ giữa tháng 9.2018, Đài Truyền hình Việt Nam và một số báo đã phản ánh về tình trạng bảo kê tại chợ Long Biên. Theo đó, để có một chỗ đỗ xe vận chuyển hàng hóa ở trong chợ Long Biên, tiểu thương phải nộp khoảng 250.000 đồng/lượt/xe. Khi các tiểu thương không đóng tiền, nhóm của Hưng "kính" sẽ đe dọa, hành hung. Trong trường hợp tiểu thương không đồng ý nộp tiền thì bị nhóm Hưng “kính” cho xe ô tô chặn trước cửa ki ốt, đe dọa và "khủng bố" bằng chất bẩn như mắm tôm, cá thối…

Đáng chú ý, sau khi báo chí lên tiếng, Hưng “kính” và "đàn em" còn cho người đe dọa, yêu cầu các tiểu thương rút đơn tố cáo.