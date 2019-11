Công an Hà Nội đề nghị giáng quân hàm đại uý Lê Thị Hiền xuống trung uý

Tại buổi họp báo thường kỳ Chính phủ chiều nay, 5.11, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc đã thông tin liên quan đến việc xử lý kỷ luật với đại uý Lê Thị Hiền (36 tuổi, là cán bộ thuộc Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự - Phản ứng nhanh, Công an quận Đống Đa), người đã gây rối tại sân bay Tân Sơn Nhất cách đây gần 2 tháng.

Nữ cán bộ công an mạt sát người, “đại náo” sân bay Tân Sơn Nhất

Theo ông Ngọc, Bộ Công an vừa nhận được báo cáo của Công an TP. Hà Nội về xử lý vi phạm, trong đó, đề xuất hạ bậc cấp hàm từ đại uý xuống trung uý đối với bà Lê Thị Hiền. "Hiện lãnh đạo Bộ Công an đang giao các cơ quan liên quan thẩm định hành vi, căn cứ quy định để đề xuất xử lý", ông Ngọc nói