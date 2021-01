Công an Hà Nội ra quân phục vụ Đại hội Đảng lần thứ XIII

Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP.Hà Nội, cho biết ngoài việc chủ động phối hợp với các đơn vị quân đội; sở, ban, ngành TP và các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an... 100% phương tiện, quân số của Công an TP.Hà Nội đã sẵn sàng phục vụ đại hội.

Chỉ đạo tại buổi ra quân, Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Nam, Trưởng tiểu ban An ninh trật tự đại hội, yêu cầu Công an TP.Hà Nội phải tập trung cao độ, dành toàn tâm, toàn lực để chủ động đấu tranh, phòng ngừa, ngăn mọi âm mưu phá hoại; bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn trong suốt thời gian diễn ra Đại hội.