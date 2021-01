Hà Nội cấm hàng loạt tuyến đường phục vụ Đại hội Đảng lần thứ XIII

Để đảm bảo an ninh, an toàn giao thông phục vụ các hoạt động của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Phòng CSGT Công an TP.Hà Nội đã có kế hoạch phân luồng giao thông và tổ chức cấm đường, hướng dẫn các phương tiện di chuyển để đảm bảo lộ trình.