Công an Hà Nội điều tra sai phạm về xây dựng chung cư An Bình Tower

Đề nghị Q.Bắc Từ Liêm cung cấp thông tin về chung cư An Bình Tower

Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội đã có văn bản gửi UBND Q.Bắc Từ Liêm đề nghị cung cấp chứng cứ, tài liệu liên quan đến dự án xây dựng nhà ở để bán, văn phòng cho thuê kết hợp dịch vụ thương mại An Bình Tower tại P.Cổ Nhuế 2, Q.Bắc Từ Liêm.

Theo xác minh ban đầu, từ tháng 9.2007, UBND TP.Hà Nội có văn bản gửi Công ty TNHH Nhà nước MTV Đầu tư và phát triển nông nghiệp Hà Nội (Hadico) chấp thuận địa điểm nghiên cứu lập và thực hiện dự án xây dựng nhà ở để bán, văn phòng cho thuê kết hợp dịch vụ thương mại tại xã Cổ Nhuế, H.Từ Liêm (nay là P.Cổ Nhuế 2, Q.Bắc Từ Liêm). Văn bản do Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội Vũ Hồng Khanh nêu rõ, Hadico có trách nhiệm chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy định.

Tháng 4.2010, Hadico ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty CP Thương mại và Dịch vụ tổng hợp An Bình (Công ty An Bình) để cùng triển triển khai dự án An Bình Tower.

Tháng 10.2011, UBND TP.Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho Liên danh Hadico và Công ty An Bình xây dựng dự án An Bình Tower. Sau đó, tháng 6.2012, Công ty An Bình có thông báo khởi công công trình.

Ngày 9.8.2013, UBND TP.Hà Nội mới có văn bản chấp thuận về chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội và điều chỉnh cơ cấu căn hộ theo đề xuất của Sở Xây dựng Hà Nội. Đồng thời, giao Sở Quy hoạch Kiến trúc hướng dẫn, thẩm định phương án điều chỉnh kiến trúc công trình đảm bảo chỉ tiêu kiến trúc… UBND TP.Hà Nội chưa có quyết định phê duyệt chuyển đổi mục đích sử dụng từ nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội và điều chỉnh cơ cấu căn hộ.

Mặt tiền chung cư An Bình Tower ở đường Cổ Nhuế, P.Cổ Nhuế 2, Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội Ảnh Lê Quân

Theo Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội, đến nay chủ đầu tư chưa làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất phi nông nghiệp sang đất ở, UBND TP.Hà Nội chưa có quyết định cho phép chuyển đổi mục đích từ nhà thương mại sang nhà ở xã hội, chưa giao đất cho chủ đầu tư.

Tuy nhiên, từ năm 2014 đến quý 1.2016, Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Tây Hồ (Công ty Tây Hồ) là đơn vị liên doanh, liên kết thay thế Công ty An Bình triển khai xây dựng toà nhà 24 tầng trên khu đất, ký hợp đồng bán căn hộ, bàn giao cho người mua nhà vào sử dụng.

Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội đề nghị UBND Q.Bắc Từ Liêm cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan đến việc quản lý đất đai tại khu đất. Cụ thể là làm rõ về quá trình Công ty Tây Hồ xây dựng công trình, UBND quận và các phòng ban chức năng của quận có kiểm tra, phát hiện hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai của Hadico và Công ty Tây Hồ không? Nếu có thì có lập biên bản vi phạm hành chính, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả không?

Cư dân kêu cứu vì nhận nhà nhiều năm không được trả sổ đỏ

Phản ánh với Thanh Niên, ông Nguyễn Đức Quyết, Phó trưởng Ban quản trị chung cư An Bình Tower, cho biết tháng 12.2015, Công ty Tây Hồ (địa chỉ tại số 9, ngõ 7 P.Ngọc Hà, Q.Ba Đình, Hà Nội; văn phòng làm việc tại 67 Vạn Phúc P.Liễu Giai, Q.Ba Đình) bàn giao căn hộ cho người mua nhà. Đến nay, toàn bộ các chủ sở hữu đã chuyển đến ở ổn định nhiều năm nhưng chủ đầu tư chưa làm sổ đỏ cho cư dân.

Cư dân chung cư An Bình Tower căng băng rôn yêu cầu chủ đầu tư trả sổ đỏ Ảnh Lê Quân

Cư dân chung cư An Bình Tower là những người thu nhập thấp được vay vốn ưu đãi của nhà nước từ gói tín dụng hỗ trợ 30.000 tỉ đồng để mua nhà ở xã hội. Tuy nhiên, đến nay chúng tôi vẫn chưa có giấy tờ chứng minh quyền sử dụng và sở hữu hợp pháp tài sản của mình. Ban quản trị chung cư An Bình Tower đã thay mặt cư dân nhiều lần làm đơn kiến nghị gửi đến chủ đầu tư và các cơ quan có thẩm quyền nhưng vẫn chưa được giải quyết. Chủ đầu tư là Công ty Tây Hồ từng hứa hẹn nhiều lần về cấp sổ đỏ nhưng rồi để đấy khiến cư dân chúng tôi rất bức xúc”, ông Quyết nói.

Một số người dân ở chung cư An Bình Tower cho biết, do quá bức xúc nên gần đây, nhiều hộ dân đã căng băng rôn ở ban công với nội dung yêu cầu chủ đầu tư trả sổ đỏ