Công an Hà Nội ra văn bản hỏa tốc về việc thu hồi sổ hộ khẩu

Ngày 1.7, lãnh đạo Công an TP.Hà Nội cho biết, cơ quan này vừa ra văn bản hỏa tốc chỉ đạo Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an TP.Hà Nội), công an các quận, huyện thị xã dừng tiếp nhận hồ sơ đăng ký thường trú tại công an cấp huyện; và thực hiện công tác đăng ký cư trú tại công an cấp xã từ ngày 1.7.

Theo chỉ đạo, Giám đốc Công an TP.Hà Nội yêu cầu các đơn vị dừng tiếp nhận hồ sơ đăng ký thường trú tại công an cấp huyện và thực hiện công tác đăng ký cư trú tại công an cấp xã bắt đầu từ ngày 1.7; chủ động tham mưu UBND cùng cấp chỉ đạo bộ phận tư pháp trong quá trình tiếp nhận hồ sơ liên thông trong công tác đăng ký khai sinh, khai tử, xóa đăng ký thường trú...

Đồng thời, các đơn vị trên phải thông báo cho công dân biết về việc thực hiện các thủ tục đăng ký cư trú dẫn đến thay đổi thông tin trong sổ hộ khẩu, thì cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thu hồi sổ hộ khẩu theo quy định tại khoản 3, điều 38, luật Cư trú năm 2020.

Từ 1.7, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được vận hành Ảnh Trần Cường

Ngoài ra, Công an TP.Hà Nội cũng yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc quy định về việc thu sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi công dân thực hiện các thủ tục đăng ký cư trú dẫn đến thay đổi thông tin trong sổ hộ khẩu , sổ tạm trú theo quy định của luật Cư trú năm 2020.

Theo quy định chuyển tiếp của luật Cư trú 2020, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã được cấp vẫn được sử dụng và có giá trị như giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú cho đến hết ngày 31.12.2022.

Rút ngắn thủ tục hành chính sau khi dữ liệu quốc gia về dân cư được vận hành

Đến làm thủ tục tách khẩu cho con trai, ông Tôn Thất Dũng (64 tuổi, trú P.Tràng Tiền, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết ông rất ủng hộ việc bỏ sổ hộ khẩu giấy. Thay vì phải lỉnh kỉnh giấy tờ khi đến các cơ quan công quyền làm thủ tục, hiện giờ chỉ cần mang căn cước công dân và một số giấy tờ liên quan đã có thể hoàn tất các thủ tục cần thiết.

“Dữ liệu của gia đình tôi đã có sẵn trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nên thủ tục rất nhanh gọn, chỉ trong vòng 5 phút, mọi thủ tục tách khẩu cho con trai tôi đã được hoàn thành”, ông Dũng phấn khởi.

Việc vận hành cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục hành chính Ảnh Trần Cường

Trực tiếp đi kiểm tra các điểm tiếp dân trên địa bàn trong ngày đầu vận hành cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đại tá Nguyễn Hồng Ky, Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội, cho biết bắt đầu từ 1.7, luật Cư trú 2020 có hiệu lực. So với quy định luật cũ, luật sửa đổi có những điểm mới và khác biệt tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong thủ tục hành chính.

Đơn vị quản lý cư trú là công an cấp phường, xã cũng thuận lợi hơn nhiều trong công tác, cũng như việc đăng ký tạm trú, tạm vắng, tách khẩu được thực hiện nhanh gọn, rút ngắn thời gian so với trước đây.

Song song với việc vận hành cơ sở dữ liệu, Công an toàn quốc cũng thực hiện việc thu hồi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú Ảnh Trần Cường

Trước đây, khi các thủ tục được thực hiện trên giấy tờ sẽ khiến mất thời gian và rờm rà, nhưng hiện nay, người dân chỉ cần mang giấy tờ cần thiết và thẻ căn cước công dân sẽ tra cứu được dữ liện trên hệ thống, trình tự thủ tục xét duyệt cũng được nhanh hơn.

Theo đại tá Ky, hiện nay tại Hà Nội, Công an thành phố đã thu nhận 5 triệu hồ sơ dữ liệu thẻ căn cước công dân gắn chíp trên tổng số 5,2 triệu công dân đủ điều kiện được cấp.

Đại tá Nguyễn Hồng Ky đi kiểm tra các điểm tiếp dân trong ngày đầu vận hành cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Ảnh Trần Cường

“Trong thời gian ngắn nhất chúng tôi sẽ cấp thẻ để công dân thực hiện các thủ tục hành chính được thuận tiện nhất. Bộ Công an đã khai trương cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, từ 1.7, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chính thức được đưa vào hoạt động phục vụ người dân, dữ liệu này được chia sẻ với rất nhiều bộ, ban, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trên cả nước và tính chất liên thông đang được dần hoàn thiện. Trong thời gian ngắn nhất tôi tin tưởng sự chia sẻ dữ liệu được sâu hơn, rộng hơn phục vụ đời sống, kinh tế, xã hội và phục vụ chính đối tượng trung tâm là người dân”, đại tá Ky nói.