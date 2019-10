Công an H.Di Linh khởi tố vụ án phá rừng phòng hộ, truy bắt lâm tặc

Chiều 21.10, Công an H.Di Linh (Lâm Đồng) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Quách Văn Tài (ngụ tại xã Lộc Nam, H.Bảo Lâm, Lâm Đồng) để điều tra , làm rõ hành vi “ khai thác lâm sản trái phép ”. Ngoài bị can Tài, Công an H.Di Linh đang tiến hành truy bắt một số nghi can khác liên quan đến vụ phá rừng phòng hộ.