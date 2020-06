Chiều 24.6, nguồn tin của Thanh Niên cho biết Công an tỉnh Khánh Hòa vừa quyết định kỷ luật giáng 2 cấp bậc hàm, loại khỏi ngành công an đối với ông Nguyễn Cảnh An do có những vi phạm nghiêm trọng